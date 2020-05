Ezequiel: “Desprezado na pandemia, povo de Capela está cansado dessa novela”

Diante do mais novo imbróglio na cidade de Capela, entre a prefeita Silvany; seu esposo e prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante; e o ex-prefeito Manoel Sukita, o pré-candidato a prefeito do município, Ezequiel Leite (PSD), avalia que a população já está “cansada”, diante de tanto descaso e abandono em meio a essa pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ezequiel lamenta os áudios que se tornaram públicos na semana passada, expondo lideranças políticas do município em discussões de ordem pessoal. “Até quando a população de Capela vai ficar exposta a essa baixaria? Estamos diante de uma pandemia, com pessoas infectadas, com risco de superlotação de UTIs, com pessoas infectadas com a COVID-19 e essas pessoas com questões pessoais?”, questionou.

Em seguida, o pré-candidato a prefeito disse que o povo de Capela já não aguenta mais essa “novela” entre Silvany, Christiano e Sukita. “É uma baixaria atrás da outra! É gente soltando fogos porque consegue liminar na Justiça para voltar ao poder, é ameaça de morte do outro lado, é áudio pra cá, é vídeo pra lá e a população, que paga seus impostos, que quer respostas do poder público, segue desprezada!”.

Ezequiel Leite enfatiza que, só durante a pandemia, a Prefeitura de Capela já recebeu recursos da ordem de R$ 4 milhões, aproximadamente, mas a população segue sem assistência, sem atenção. “É um descaso! O povo se acabando e esse pessoal brigando, nesses casos de família! Parece uma novela! Cada capítulo tem uma novidade, um novo absurdo”.

“Na gestão de Ezequiel Leite, mesmo com algumas falhas, o povo não ficava abandonado, os serviços públicos funcionavam, os fornecedores recebiam e o respeito às pessoas predominava. Eu fiz de tudo e consegui tirar Capela das páginas policiais. Antes ser lembrado por ser duro, do que por ser corrupto. Minha dignidade e minha paz são valores que não têm preço!”, completou o ex-prefeito.

Da Assessoria de Imprensa