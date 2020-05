Fina Estampa- Griselda flagra Tereza Cristina na cama com Pereirinha. Vilã entra em pânico ao dar trunfo à rival

O segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) e Pereirinha (José Mayer) vai ser descoberto por ninguém menos que Griselda (Lilia Cabral) em Fina Estampa. No capítulo desta terça-feira, 26/5, a nova milionária vai dar, sem querer, o maior flagra na rival com o ex marido.