Governo cria ambulatório para testagem da Covid-19 para profissionais da Saúde

26/05/20 - 15:24:39

Atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no anexo do CAISM, antigo Banco de Leite, no bairro Capucho.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) criou um ambulatório exclusivo para fazer testagem da Covid-19 nos profissionais da rede estadual da saúde. O serviço iniciou na última sexta-feira (22) e o ambulatório é gerenciado pelo Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da SES.

O ambulatório da Covid-19 para testagem dos profissionais atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no anexo Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), antigo Banco de Leite, bairro Capucho. Todo profissional que apresentar síndrome gripal deve procurar o ambulatório para a Covid-19 do SESMT-SES, munido de documento de identidade, contracheque e carteira do SUS.

A gerente do SESMT, Priscilla Emanoella de Souza Gama, explicou que o procedimento de atendimento segue padrões regulados pelas autoridades sanitárias. “Ao chegar com os sintomas, o paciente passa pela triagem da enfermagem, depois o médico faz uma avaliação. A partir da avaliação, o médico fará a indicação de qual exame será feito para diagnosticar a doença. Nós estamos atuando com uma equipe completa. Com médico, enfermeiro, biomédico e técnico de enfermagem, realizando dois tipos de exames: PCR e o teste rápido”, pontuou.