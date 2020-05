HOMEM É PRESO APÓS AGREDIR A ESPOSA E TER TENTADO AGREDIR MILITARES DO 7° BPM

26/05/20 - 13:58:38

Policiais militares do 7º BPM, prenderam na manhã desta terça-feira (26) um homem morador do Conjunto Albânia Franco, no município de Lagarto, após ter agredido sua esposa.

No momento da prisão, o homem agrediu os policiais militares, sendo contido, após entrar em luta corporal e, após algemado e colocado no compartimento para condução de detidos, ele começou a desferir vários chutes, na viatura, quebrando as grades do compartimento e o para-brisa.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais e responderá pelos diversos crimes praticados. Também foi realizado um boletim de ocorrência para a responsabilização civil do suspeito.

Com informações do Tenente Heliomarto Rezende