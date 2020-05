JUÍZO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DO TRT20 LIBERA MAIS DE R$ 1 MILHÃO EM ACORDOS

26/05/20 - 05:09:21

O Juízo Auxiliar de Execução (JAE) realizou, na última quinta-feira (21), 22 audiências para tentativa de acordo em processos contra a Associação Desportiva Confiança e o Grupo Bomfim.

Dos 11 processos em pauta da Associação Desportiva Confiança, todos foram conciliados, sendo liberados R$ 114.115,53 em créditos para os exequentes.

Com relação aos processos do Grupo Bomfim, foram pautados 11 preferenciais, resultando em 10 acordos e 1 adiamento, com a liberação de R$ 547.632,73. Além disso, foram liberados R$ 400.000,00 para processos preferenciais, cujo montante da execução ultrapassou os valores dos critérios adotados.

Participaram das audiências o juiz Carlos João de Gois Junior, a juíza Gilvânia Oliveira de Rezende, os patronos das executadas e dos exequentes, além dos servidores do JAE, todos conectados de suas residências, conforme determinação da Presidência do TRT da 20ª Região.

Nessa rodada de negociações, foram liberados R$ 1.061.748,26.

Desde o início dos trabalhos remotos, o JAE realizou 10 dias de audiências, incluindo 331 processos em pauta, com 316 acordos, liberando o total de R$ 5.006.780,29.

