Lives se transformam em ferramentas de estudo do curso de Direito

26/05/20 - 07:45:03

Intitulada ‘Lives Roda de Conversa de Direito’, as transmissões são mais uma ferramenta de estudo disponibilizada neste período de pandemia

A imposição do distanciamento social e proibição do ensino presencial obrigaram as Instituições de Ensino Superior a adaptarem a metodologia de ensino. Na Universidade Tiradentes, o curso de Direito promove lives (transmissão de vídeo ao vivo) temáticas por meio do Instagram @direitonaunit. Intitulada ‘Lives Roda de Conversa de Direito’, as transmissões são mais uma ferramenta de estudo disponibilizada pela graduação neste período de pandemia.

O coordenador do curso, Mário Jorge, explicou que o projeto surgiu da necessidade de unir ensino, pesquisa e extensão, haja vista que a Universidade já dispõe de ferramentas de ensino on-line, como o Google for Education, e transmissões de aula pelo Meet, aplicativo que oferece chamadas de vídeo pelo celular ou computador e permite conversar com até 30 pessoas.

“A virtualização das atividades educacionais não se restringe à gravação de aula ou sua transmissão ao vivo. É necessária uma revisão da metodologia de ensino, capacitação docente prévia e contínua, acompanhamento da execução, desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem. Neste sentido, a existência de uma sala de aula virtual, em que o docente interage com seus estudantes, encaminha materiais de estudo e disponibiliza links de suas aulas para que possam assistir a qualquer momento é mais um grande diferencial. A transmissão ao vivo das aulas na ferramenta Meet e as diversas ferramentas Google disponibilizadas permitiram que a IES estivesse preparada para esse momento socialmente complexo. A Roda de Conversa de Direito é uma consequência natural do compromisso com a qualidade do ensino e com a observância de sua correlação com a pesquisa e extensão”.

Mário informou que apesar do formato e da execução adaptados à nova realidade, as Lives Roda de Conversa de Direito são uma adequação de projetos, como Ciclo de Debates, Semana de Extensão, Seminários e Congressos.

“Pensando nisso, assumimos a gestão de um projeto capaz de promover debates jurídicos em forma de lives, em que um docente da Unit debate com um doutrinador, preferencialmente de nossa bibliografia básica, sobre um tema atual e com relação direta com os conteúdos ministrados nas disciplinas”.

Devido ao sucesso do projeto, a ideia inicial de promover duas lives por semana foi ampliada para transmissões diárias por um período de oito semanas. Os temas abordados são áreas do Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual, Direito Trabalhista, Direito Tributário, Direito Previdenciário e Direito Eleitoral.

“Hoje, já estamos com um total de 40 lives confirmadas, quantidade que pode ser ampliada, mas que temos evitado em razão da limitação do tempo. Pretendemos encerrar o projeto, ao menos neste primeiro semestre, até 19 de junho. O alcance ultrapassou o ambiente universitário e já se tornou referência para estudantes de outras instituições”, confirma.

Lives da Semana

O projeto Lives Roda de Conversa de Direito apresenta, nesta terça-feira, 26, o tema “Violência doméstica no contexto da pandemia”, com as professoras Grazielle Vieira e Valéria Scarance. Na quarta, 27, os professores Glauber Salomão e Rolf Madaleno debaterão sobre “A pandemia e o calvário da execução de alimentos”. Na quinta-feira, 28, a discussão será sobre “Convivência familiar e tutela de urgência no contexto da pandemia”, com as professoras Fernanda Tartuce e a Acácia Lélis. Encerrando a semana, dia 29, sexta-feira, estará em pauta “O coronavírus e implicações democráticas”, com o professor Nelson Teodomiro e a professora Raquel Machado. As lives acontecem sempre às 17h, no Instagram @direitonaunit.

Assessoria de Imprensa/Unit