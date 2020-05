NÃO PODEMOS FINGIR QUE O PROBLEMA NÃO ESTÁ ACONTECENDO, DIZ ELIANE

26/05/20 - 08:47:58

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) fez um relato na manhã desta terça-feira (26) sobre a situação que enfrentou, juntamente com a mãe e uma irmã, após serem testadas positivas para o covid-19.

A vice-governadora disse que não sabe como contraiu o vírus. “Não sabemos dizer como nos contaminamos, porque estávamos tomando todos os cuidados. Acreditamos que pode ter sido em alguma ida ao mercado. Minha irmã teve febre, no outro dia minha mãe estava com dificuldade para comer e depois eu tive febre. Fizemos o teste e deu positivo”.

Eliane Aquino explicou que “não podemos fingir que o problema não está acontecendo. É preciso ter consciência que esse vírus é uma roleta russa. Não sabemos como cada organismo vai reagir. Em Sergipe, já temos crianças e jovens que perderam a vida, outros seguem hospitalizados. A doença pode atingir a todos”, disse a vice-governadora em entrevista ao radialista Narcizo Machado, no Jornal da Fan.

Um relato feito pela vice-governadora acabou por chamar a atenção, quando ela contou que certo dia, encontrou na porta de sua residência, uma marmita, demonstrando a intenção de ajudar. “Nesse momento, pequenos gestos de solidariedade fazem muita diferença, nos conforta e ajuda muito. Tive vizinhos, por exemplo, que deixavam uma marmita em minha porta pra que pudesse me alimentar bem. Ajude você também os seus vizinhos, amigos. O cuidado faz uma diferença enorme”, contou Eliane.

Sobre o programa de combate ao coronavírus no Brasil, Eliane disse que o governo federal não tem um plano. “O Brasil está indo na contramão do que o resto do mundo tem feito. O governo federal não tem norteado o trabalho dos Estados e municípios, que já sofriam com uma grave crise financeira. Em crises como do Zika Vírus, havia uma ação conjunta e com foco na saúde”, explicou.

Por final, a vice-governadora lembrou da necessidade de manter o isolamento social, afirmando da possibilidade de, em breve, não haver mais vagas em hospitais e leitos de UTI para tratar os infestados. “Em breve, podemos não ter vaga para atendimento médico. Isso não é uma gripezinha. Só com isolamento social, cuidado com lavagem das mãos e uso de máscaras poderemos conter a disseminação. Reforço o pedido para que a população acesse o aplicativo Monitora COVID 19”, afirmou.