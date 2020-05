PM REALIZA OPERAÇÕES NAS RODOVIAS E FISCALIZA CUMPRIMENTO DO DECRETO

26/05/20 - 05:00:37

Decreto estadual determina o uso obrigatório de máscaras não cirúrgicas de proteção respiratória pela população em geral

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) realizaram nesta segunda-feira (25) operações nas rodovias de todo o estado. Entre as ações, aconteceu uma blitz na rodovia SE 270, entre os municípios de Lagarto e Simão Dias, com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que trafegavam pela região.

Os procedimentos realizados fiscalizaram também o cumprimento do decreto estadual, que determina o uso obrigatório de máscaras não cirúrgicas de proteção respiratória pela população em geral. Durante a operação, foi possível confirmar a grande adesão da população no que se refere ao uso das máscaras, confirmando a importância e eficiência de ações educativas e de fiscalização.

O BPRv alerta que a lotação excedente nos veículos, inclusive no transporte coletivo, continua sendo inspecionada, A ação delituosa gera uma notificação por transportar um número superior de pessoas em relação ao que é permitido por lei e constitui infração média, de acordo com o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. A infração média gera multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos somados à CNH. Para a infração por excesso de passageiros, a medida administrativa é a retenção do veículo e confecção de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por descumprimento do Decreto Governamental.

A PM alerta que diariamente irá realizar operações dessa natureza em diferentes rodovias do estado. Todos devem, além das recomendações de praxe, estar atentos ao fiel cumprimento do decreto e fazer uso de máscaras para não ter seu deslocamento frustrado.

Informações e foto SSP