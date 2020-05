Prefeitura de Boquim intensifica ações de combate a propagação da Covid-19

26/05/20 - 07:54:35

As ações de combate a proliferação da Covid-19 têm se intensificado em todo o estado. Os números não param de subir, com isso a preocupação dos gestores também aumenta.

A Prefeitura de Boquim, através da Secretaria de Saúde e Bem-Estar, durante as últimas semanas, realizou diversas ações, como desinfecção de diversos espaços, organização da fila para bancos e correspondentes bancários, assim como blitz educativa com desinfecção de veículos e doação de máscaras.

A higienização dos espaços foi realizada com quaternário de amônio, e teve o objetivo de desinfectar os locais que têm mais aglomerações diariamente. Entre as localidades onde foi realizada a desinfecção, estão os mercados e escolas municipais, talho de carne, funerárias, UBSs dos povoados, Clínica de Saúde da Família, Centro de Fisioterapia, Farmácia Básica, posto de gasolina, rodoviária, bancos, correspondentes bancárias, e parte do comércio das zonas urbana e rural.

Já de quinta-feira até o sábado, a Secretaria realiza barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Na oportunidade é realizada a desinfecção dos veículos e distribuição de máscaras. As equipes contam com o total apoio do Departamento de Transporte e Trânsito Urbano (DTTU) na abordagem dos veículos.

“Os números têm aumentado em todo o estado de forma assustadora, e isso tem nos preocupado, pois a nossa intenção é preservar a vida das pessoas, é que esse vírus não se espalhe tanto mais. Então dentro do nosso planejamento, intensificamos a desinfecção dos espaços públicos durante essa semana, as barreiras sanitárias estão acontecendo, e incentivamos cada vez mais que as pessoas não deixem de usar máscara e que sigam todas as orientações de prevenção”, disse a secretária de Saúde, Ana Cruz de Andrade.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde e Bem-Estar, por meio da equipe da Vigilância Epidemiológica, recebeu neste domingo, dia 24 de maio, a confirmação do Laboratório Central (Lacen), de um caso positivo para o Novo Coronavírus (COVID-19).

O último boletim Covid-19 divulgado ontem, 24, aponta a confirmação de 15 casos no município, sem nenhuma morte, sendo que nove pessoas estão em isolamento.

ASCOM/PMB