Prefeitura de Rosário do Catete e Mosaic distribuem cestas com produtos agrícolas

26/05/20 - 06:17:20

Em mais uma ação de parceria e de combate ao Coronavírus, a Prefeitura Municipal de Rosário do Catete e o Instituto da Mosaic concluíram, neste final de semana, a entrega de 951 cestas com alimentos não perecíveis e produtos agrícolas.

As cestas foram distribuídas às famílias carentes do município de acordo com o cadastro da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Pacientes do Centro de Apoio Social à Pessoa com Deficiência (Caspd), gestantes e famílias com patologias crônicas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde também foram atendidas. Outras categorias atingidas pela pandemia como, músicos, mototaxistas, taxistas, recicladores de lixo também receberam os alimentos.

O Banco de Alimentos e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Semdect) foram fundamentais na montagem das cestas, pois devido à ação deles, a Mosaic adquiriu os alimentos e os produtos agrícolas no município, respeitando o tempo de colheita, fazendo circular entre os comerciantes e os agricultores familiares locais R$ 141.050,00 só nesta ação.

O prefeito Vino Barreto participou de toda a atividade, desde o recolhimento dos produtos nas terras dos agricultores, até a entrega das cestas na cidade e no Povoado Siririzinho.

“Vejam a importância do Banco de Alimentos de Rosário, o primeiro de Sergipe, nessa parceria com a Mosaic. Foi ele que organizou a parte documental e incentivou os nossos agricultores a plantarem e como entregar os produtos. Hoje, estamos entregando à nossa população carente os primeiros frutos de um sonho que virou realidade”, declarou entusiasmado Vino Barreto.

No momento da entrega das cestas aos integrantes da Cooperativa Recicla Rosário, a representante da Mosaic Fertilizantes, Thais Gonzalez enalteceu a parceria da empresa com a Prefeitura de Rosário. “A gente fica muito feliz em fazer essa parceria na cidade para que tenhamos um pouco mais de qualidade de vida nesse momento tão difícil que tá todo mundo passando”.

A presidente da Recicla Rosário, Ana Paula da Silva agradeceu a Mosaic e a prefeitura pela distribuição da cesta para os recicladores. “Primeiramente, agradeço a Deus e depois a Mosaic e ao prefeito Vino Barreto por esse reconhecimento, pois muitos não dão valor aos catadores, pensam que somos lixo. Estou muito feliz, pois muita gente está precisando dessa ajuda, está passando necessidade por não poder trabalhar por causa dessa Pandemia. Agradeço a todos vocês”.

Parceria

No mês de abril, a prefeitura e a Mosaic se juntaram e distribuíram à população 2.105 kits de limpeza para combater a Pandemia do Coronavírus-Covid19, em Rosário do Catete.

Fonte e foto assessoria