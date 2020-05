PROCON E PM FISCALIZAM CUMPRIMENTO DO DECRETO GOVERNAMENTAL NO INTERIOR

26/05/20 - 16:20:34

Pelo menos, 11 estabelecimentos comerciais foram notificados

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/SE) e a Polícia Militar deram continuidade nesta terça-feira (26), ao planejamento montado para realizar a fiscalização em estabelecimentos comerciais e verificar se normas do decreto governamental estão sendo cumpridas em cidades do interior do estado.

Depois de trabalho realizado na última semana em Propriá, Cedro de São João, Divina Pastora e outras cidades, os fiscais do Procon desta vez atuaram na cidade de São Francisco, na região norte de Sergipe.

Foram verificados se os estabelecimentos comerciais estão exigindo a utilização das máscaras e se a própria população está usando o acessório para prevenir a Covid-19.

No total, foram 25 estabelecimentos fiscalizados em São Francisco. Foram aplicados 10 autos de constatação e um auto de infração. Os fiscais do Procon foram acompanhados pela Vigilância Sanitária do município, que também vem atuando para prevenir a disseminação do contágio entre a população local.

A diretora do Procon do estado, Tereza Raquel, disse que o órgão intensificou as ações na capital e no interior do estado nos últimos dias. “Estaremos atuando com base nas denúncias que chegam no Procon e com as orientações do Governo do estado”, explicou.

As informações e foto são da SSP

O Procon/SE pede que os comerciantes sigam as determinações do Decreto Governamental que visa manter a saúde de todos e evitar mortes. A população pode entrar em contato com a instituição por meio do telefone (79) 3211-3383, ou pelo e-mail: [email protected] .

Por esses canais, é possível tirar dúvidas ou ainda realizar denúncias sobre o descumprimento do Decreto Governamental, como a abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais ou a não utilização de máscara; além do aumento abusivo de preços.