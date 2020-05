PROFISSIONAIS DE BELEZA FAZEM ATO PARA PEDIR AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR

26/05/20 - 10:28:26

No inicio da manhã desta terça-feira (26), profissionais da beleza autônomos se se concentraram em frente ao Palácio dos Despachos, em Aracaju, para cobrar uma audiência com o governador Belivaldo Chagas.

Os profissionais querem discutir com o governador a possibilidade de reabertura dos salões de beleza, fechados por determinação de um decreto estadual no fim de março e que deve se estender até 1º de junho, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Eles alegam que a classe reclama que metade dos 36 mil profissionais não conseguiu o auxílio emergencial, concedido aos trabalhadores pelo governo federal, e estão passando dificuldades.

Com autonomia concedido pelo Supremo Tribunal Federal, estados e municípios decidirem sobre as próprias medidas, o governo de Sergipe decidiu não autorizar a reabertura por causa do crescimento diário de casos da Covid-19 no estado.

Durante o ato, os manifestantes usaram máscaras de proteção e respeitadas as medidas de distanciamento.