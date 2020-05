Projetos selecionados pelo edital Quarentena da Gente começam a ser veiculados

26/05/20 - 06:26:43

Acompanhe diariamente a programação de vídeos nas redes sociais do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda e do Instituto Banese

O Instituto Banese e o Museu da Gente Sergipana, através de suas redes sociais, irão transmitir a partir desta semana os vídeos referentes aos 70 projetos de artistas selecionados no ‘Edital Quarentena da Gente’. Realizado pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e Governo de Sergipe, o objetivo do edital foi premiar projetos culturais, incentivar a criação e produção artística local durante o período de isolamento social, além de oferecer ao público conteúdos de qualidade voltados para o conhecimento e entretenimento.

Mais de 800 propostas foram inscritas nas diversas linguagens artísticas contempladas pelo edital e o resultado foi divulgado nesta segunda-feira, dia 25. Entre os selecionados está o artista plástico e estudante de História, Edwyn Gomes, selecionado com o projeto “Protegei-vos sergipanos”. Através do vídeo que enviou ele expressa sua alegria em ser sergipano, homenageia Sergipe pelos seus 200 anos de independência e ainda estimula os cuidados contra a disseminação do coronavírus. “O edital Quarentena da Gente e o fato de ter sido selecionado me alegraram bastante. Esse incentivo à produção artística em um momento como esse foi muito importante. Confesso que me encontrava desestimulado e bloqueado para produzir e a partir do edital surgiu o entusiasmo e novas inspirações e projetos. Agradeço ao Instituto Banese e Governo pela oportunidade dada aos artistas”, afirma.

Outro selecionado foi Allan Wolney Santos de Moraes, que representa o grupo de cultura popular Reisado Estrelinha, do Povoado São José, no Mosqueiro. “Esse edital nos deu a oportunidade de mostrar a nossa cultura mesmo no distanciamento social. A notícia de que o nosso trabalho foi escolhido para ser mostrado a todos pelas redes sociais nos fortalece. Agradecemos muito por essa chance dada a cultura popular sergipana de estar representada entre tantas manifestações artísticas que existem em Sergipe”, comemora.

Para assistir esses e os demais vídeos selecionados nas áreas da música, teatro, circo, dança, artes visuais, literatura, audiovisual, artes integradas e expressões culturais populares, basta acompanhar as redes sociais (Instagram, Facebook e Youtube) do Museu da Gente Sergipana e Instituto Banese, onde também pode ser acessada a lista com os nomes de todos os artistas selecionados.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Por Tarcila Olanda

Foto assessoria