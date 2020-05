“Saúde e Pandemia” será tema da terceira Live do Programa MP Acadêmico

O Programa “Ministério Público Acadêmico”, iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Coordenadoria de Ensino da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), realizará, na próxima sexta-feira, 29, a partir das 20h, Live com o tema “Saúde e Pandemia”.

A terceira Live do programa terá a participação do promotor de Justiça José Rony Silva Almeida, diretor do Centro de Apoio Operacional da Saúde e coordenador do Gabinete de Acompanhamento de Crise do MPSE.

O “Programa MP Acadêmico” foi pensado como instrumento complementar para divulgar as atividades institucionais e promover intercâmbio com os discentes e docentes dos cursos de Direito de Sergipe.

Para dar continuidade aos encontros em meio à pandemia, o coordenador de Ensino da ESMP, o promotor de Justiça Sandro Costa, criou o Instagram @mpacademico, onde promoverá transmissões com a participação de membros do MPSE.

Anote na agenda!

Dia: 29/05

Horário: 20h

Transmissão nos Instagrans: @mpacademico / @profsandrocosta

*Não é necessário fazer inscrição. Não será emitido certificado de participação.

