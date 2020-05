Sebrae promove mais uma edição do Startup Day no próximo sábado

Evento será realizado no próximo sábado, com formato 100% online

Será realizado no próximo sábado, dia 30 de maio, a partir das 8h30, a sexta edição do Startup Day, um evento idealizado pelo Sebrae e promovido simultaneamente em todo o país para fomentar o ecossistema de inovação e estimular o debate sobre empreendedorismo.

Este ano, por conta da pandemia do coronavírus, o Startup Day será 100% online, com uma programação interativa e diversa composta por oficinas de modelagem, lives e demodays (encontros que permitem ao empreendedor apresentar seu negócio para investidores de diferentes modalidades de investimento).

O evento tem como público alvo empreendedores que possuem startups, desenvolvedores/programadores, estudantes, designers, investidores, aceleradoras e incubadoras, mas qualquer pessoa pode participar das atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site www.sebrae.com.br/startupday.

Startups são empresas com capacidade de desenvolver produtos ou serviços inovadores. São empreendimentos com grande potencial de crescimento, resultantes de ações de gestão, planejamento e de projetos que inspiram uma nova forma de ver o mundo e de atuar em determinado mercado.

Palestras

Um dos principais atrativos da programação são as palestras com nomes que são referência em suas respectivas áreas para falar sobre tecnologia, marketing, vendas, transformação digital, crédito, inovação e fomento.

Nomes como Martha Gabriel (ranqueada entre os 50 profissionais mais inovadores do mundo digital brasileiro pela ProXXima), Rodrigo Cartacho (CEO da Sympla, maior plataforma de ingressos para eventos do Brasil, Gil Giardelli (professor, escritor e inovador) e Gabriel Engel (CEO e fundador da Rocket.Chat) estão entre os palestrantes. Todas as atividades poderão ser acompanhadas pelo poderá será ser acompanhada pelo site do Sebrae e pelo aplicativo pelo aplicativo Gamefica.ai

Na edição de 2019, o Startup Day aconteceu simultaneamente em 63 cidades do Brasil, tendo o envolvimento de 240 painelistas, totalizando a geração de 360h de conteúdo com a participação de mais de 12 mil pessoas

