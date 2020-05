Sérgio Reis lamenta queda da agropecuária de Lagarto no PIB municipal

Na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador Rural, o ex-deputado federal, Sérgio Reis, usou as redes sociais, para divulgar dados alarmantes sobre a produção agropecuária em Lagarto. Segundo Reis, o setor tem sofrido retrocesso nos últimos anos. Entre 2006 e 2017, a contribuição do Produto Interno Bruto (PIB) do município foi 16,59% para 8,42%.

“A agropecuária lagartense ainda é extremamente importante para o estado. Só que não é mais a que dá a maior parcela de contribuição do setor ao PIB de Sergipe. Perdemos o primeiro lugar em 2017, quando Itabaiana nos superou. Vamos permitir que essa situação continue? Não! Com políticas públicas corretas de incentivo ao setor, os investimentos privados virão”, disse Sérgio Reis.

Para chamar a atenção sobre o recuo no setor, dentre outras circunstâncias que afetam economicamente o município. Sérgio lançou a hashtag #ReageLagarto, no intuito de “viralizar” informações precisas e encorajar a participação popular.

“Precisamos da união pública, esse é o cerne da hashtag #ReageLagarto, pois o povo unido, consciente e embasado a respeito da falta de investimentos em diversos setores de Lagarto, saberá cobrar da atual gestão comprometimento e incentivo. Vamos fazer isso juntos!”, afirmou Reis.

POR ASCOM/MDB-LAGARTO