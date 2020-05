Só nesta terça-feira 288 novos casos de Covid-19 e 13 óbitos

26/05/20 - 22:53:27

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira, 26, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 288 novos casos registrados e mais 13 mortes (oito homens e cinco mulheres). Sergipe passa a ter 5.735 pessoas infectadas e 116 óbitos.

São três óbitos de homens de Aracaju: 34 anos com diabetes mellitus; 30 anos de idade, que tinha diabetes e asma; e 35 anos com histórico de imunodepressão. Também foram registrados um homem de 52 anos de Nossa Senhora do Socorro, que tinha diabetes mellitus e neoplasia; dois de São Cristóvão, com 72 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e 64 anos com hipertensão e diabetes; 60 anos de Estância sem comorbidades; e 59 anos de Riachão do Dantas.

Três óbitos de mulheres são de Aracaju: uma 76 anos, com cardiopatia; 71 anos com hipertensão; 23 anos com síndrome de down e doença hematológica. Outra de 68 anos de Aquidabã, com doença renal crônica e doença cardiovascular; e 37 anos de São Cristóvão, sem comorbidades. Estão em investigação mais 14 óbitos.

São 2.222 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 16.458 exames e 10.723 foram negativados. Estão internados 292 pacientes, sendo 130 em leitos de UTI (63 na rede privada e 67 na rede pública) e 162 em leitos clínicos (67 na rede privada e 95 na rede pública).

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em *sergipecontraocoronavirus.net .br*