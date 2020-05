Totalmente Demais- Eliza sofre tentativa de sequestro e é salva por Arthur. Após o susto, o empresário consola a modelo, que não consegue visitar Jonatas na delegacia

Após realizar a terceira etapa do concurso garota Totalmente Demais, Eliza (Marina Ruy Barbosa) vai atrás de Jonatas (Felipe Simas), que foi preso injustamente pelo sumiço de um dinheiro da Bastille. Ao sair do local da prova, a modelo é surpreendida por Jacaré (Sérgio Malheiros), que tenta sequestrá-la, mas é interrompido por Arthur (Fábio Assunção): “Tira as mãos dela!”.