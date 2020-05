UTIs DO HUSE, HOSPITAIS SÃO LUCAS E GABRIEL SOARES ESTÃO COM 100% DE OCUPAÇÃO

26/05/20 - 14:33:33

O número de vagas em UTIs dos hospitais de Sergipe estão praticamente lotados e as informações são de que os principais hospitais públicos estão com muitos pacientes ocupando leitos.

Na manhã desta terça-feira (26), a UTI do Hospital de Urgência (Huse), está com 100% de ocupação. Hospital de Cirurgia (HC) tem 95% dos leitos ocupados e o Universitário (HU) 71,4%. A média geral já atinge 81,2%. A rede tem 85 leitos.

Já na rede privada, o São Lucas está com sua UTI lotada. Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação de seus leitos ultrapassou os 100% (atingiu 107,7%).

Enquanto isso, o Hospital Primavera, está com 88,9% dos leitos de UTI ocupados. O Gabriel Soares atingiu 100%. Com 76 leitos, a média geral de ocupação ficou em 92,1%. Os dados são do boletim de ontem, segunda-feira, 25/05.

Com informações do Blog Primeira Mão