Ação do grupo ‘Aquidabã Sangue Bom’ incentiva doação de sangue ao Hemose

27/05/20 - 05:08:17

O Hemocentro de Sergipe reforçou as medidas de segurança para funcionários e doadores

O grupo de doadores do município de Aquidabã, distante 100 quilômetros de Aracaju, colaborou com o estoque de sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A iniciativa solidária contou com a participação de voluntários fidelizados e iniciantes ao serviço.

“A ideia de ajudar ao próximo acaba estimulando a adesão de pessoas de todas as faixas etárias, entendemos que por causa da importância temos que incentivar mais pessoas a doação de sangue. Quando fiquei sabendo que os estoques de sangue caíram de imediato convidei os doadores para vir ao Hemose.Pelo menos a cada quatro meses reunimos os doadores para fazer a doação de sangue”, informou o coordenador do grupo , Mayck Santa Rita ao contar.

Para Maria José de Andrade Nunes e Jair Caetano o dia foi especial. Eles ressaltaram o compromisso em ajudar. “É uma satisfação saber que nosso sangue vai fazer a diferença para aquelas pessoas que estão doentes e precisando cuidar de sua saúde”, declarou Maria.

A gerente de Ações Estratégica, Rozeli Dantas, salientou a necessidade do apoio e solidariedade dos cidadãos para restaurar os estoques de todos os sangues durante esse período de isolamento social, decorrente da pandemia do coronavírus. “Para nós é motivo de satisfação recebê-los aqui. Os grupos fidelizados como esse de Aquidabã fazem a diferença, especialmente quando ocorre uma baixa dos estoques”, justificou.

Nesse momento de enfrentamento à Covid-19 e para evitar a propagação do vírus, o Hemocentro de Sergipe reforçou as medidas de segurança para funcionários e doadores. “Além das orientações dadas aos doadores, a unidade esta sinalizada para evitar aglomerações e manter o distanciamento entre as pessoas”, comunicou Dantas.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos. O Hemose funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, os telefones para informação e agendamento da doação de sangue são: (79) 3225-8039 e 3259-3174.