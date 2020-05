Acese promove live com senador Alessandro Vieira sobre retomada da economia

27/05/20 - 15:49:24

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) irá iniciar uma série de lives em seu perfil no Instagram para debater os cenários econômicos provocados pela crise do coronavírus e discutir possibilidades para o retorno das atividades. A primeira delas será na próxima sexta-feira, 29, com o senador Alessandro Vieira (Cidadania).

A live acontecerá a partir das 17h e será conduzida pelo presidente da instituição, Marco Pinheiro. O debate terá como tema propostas para a reabertura do comércio e a retomada da economia. “Esse é um assunto de interesse de todos, mas principalmente do comércio de uma maneira geral, que tem sentido muito os efeitos dessa crise”, afirmou Marco Pinheiro.

O senador Alessandro Vieira não foi escolhido por acaso para essa primeira discussão promovida pela Acese. Neste mês de maio, o parlamentar assinou um estudo, em conjunto com vários pesquisadores, analisando a construção de um plano de distanciamento controlado para o Estado e a retomada total da economia respeitando parâmetros de segurança indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Esse estudo será um dos principais temas durante a live desta sexta-feira. “É uma oportunidade para que todos conheçam mais o que foi descoberto neste levantamento, com as explicações feitas pelo senador. Queremos contribuir mais com as análises sobre a possibilidade de retomarmos a nossa rotina e voltar a fazer a economia girar, salvando empregos e empresas”, completou o presidente Marco Pinheiro.

Lives

As lives da Acese acontecerão todas as semanas, sempre discutindo propostas e caminhos para o enfrentamento a crise provocada pelo coronavírus. Para acompanhar, basta acessar a página da Associação Comercial no Instagram (www.instagram.com/acese.se).

Da assessoria