ADUTORA DO SEMIÁRIDO VOLTA A SE ROMPER E COMPROMETE O ABASTECIMENTO

27/05/20 - 05:00:58

A adutora do Semiárido, no trecho do município de Porto da Folha, voltou a se romper na tarde desta terça-feira (26) deixando o abastecimento comprometido nos povoados de Porto da Folha e de Nossa Senhora da Glória, além dos municípios de Monte Alegre e Poço Redondo.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informou que enviou uma equipe para fazer os reparos na adutora. A adutora do Semiárido já registrou pelo menos três rompimentos este ano.

As informações passadas pelo diretor de comunicação da Deso, Flávio Vieira, são de que o governo já autorizou e foi licitada a obra de 3 mil metros da Adutora do Semiárido que terá um custo de R$ 6 milhões, incluindo projeto e execução. A obra deverá começar no mês de agosto e seguirá até o final do ano. Isso deve evitar tantos rompimentos registrados na adutora.