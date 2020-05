Anderson de Tuca lamenta mortes por Covid-19 em Sergipe e cobra mais ação

27/05/20 - 16:33:19

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), na noite de ontem, 26, foram registrados 5.700 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) em Sergipe, além do número de 109 mortes pela doença. A média diária de infecção chegou em 288 casos, sendo desses, seis óbitos registrados somente na terça-feira.

Diante deste cenário crítico, o vereador Anderson de Tuca (PDT) vem a público prestar profunda solidariedade e sentimentos aos familiares das pessoas que faleceram devido à doença.

“Aos parentes dos falecidos, deixo os meus profundos pêsames. Perder um ente querido é algo irreparável. Algo que destrói o coração dos que foram deixados de seus convívios. Neste momento, onde o Estado passa por luto oficial, coloco em minhas orações todas essas famílias para que Deus console seus corações”, diz Anderson.

O parlamentar ainda acredita que, a crescente dos números de infectados e de mortos também tem relação com uma possível ineficácia do Governo, perante a frente de ação assumida em prol do combate da disseminação do Covid-19.

“O Governo precisa ter mais compostura para impor mais rigor e fiscalização em relação às regras de distanciamento social e bem como, higienização. Vemos uma grande parcela da sociedade descumprindo as orientações, por falta de instrução e também, penalidades. Além disso, carecemos da testagem de pessoas, que precisam primeiro adoecerem para então realizarem o teste em alguma unidade de saúde. Isso é inadmissível. Sem contar com a taxa de ocupação das UTIs do Estado, que em breve poderão ultrapassar os 70%. Não seria hora de ampliar os leitos?”, indaga o parlamentar.

Por Neto Menezes

Foto: Assessoria de Imprensa do Parlamentar