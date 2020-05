BARREIRAS SANITÁRIAS CONTINUAM SENDO REALIZADAS PELA PREFEITURA DE ITABAIANA

27/05/20 - 16:56:41

Pela segunda semana consecutiva, a Prefeitura de Itabaiana, através de sua Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Combate a Endemias, SMTT e Guarda Municipal, realiza as barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade. A atividade começou nesta quarta-feira, 27, prossegue na quinta, 28, e será retomada no sábado, 30. A intenção é instruir sobre os cuidados em relação a pandemia do novo coronavírus, bem como realizar higienização de veículos e a aferição de temperatura dos motoristas e passageiros.

Para o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, trata-se de mais uma ação preventiva, mas que também tem função direta no combate à contaminação. “A Prefeitura tem feito todos os esforços no sentido da prevenção, da higienização e do apoio aos mais carentes nesse momento de pandemia. E as barreiras sanitárias têm sido importantes porque permitem a higienização de veículos que vêm de outras cidades para cá. Isso previne de forma efetiva a circulação do vírus. Além de se identificar quem possa estar com febre, uma vez que esse é um dos sintomas do novo coronavírus. Tudo isso ajuda a combater a proliferação da contaminação”, explica Valmir.

A definição dos dias para a realização das barreiras foi com base na movimentação maior nas quartas, quintas e sábados, com aumento do fluxo de visitantes. “Na quarta e no sábado temos a Feira Livre. Na quinta temos a Feira do Atacado. Por isso a escolha desses dias para a realização das barreiras”, explica o prefeito, destacando que elas funcionam das 7 às 17h em cada um desses dias.

Além da barreira montada na entrada principal da cidade, no início da avenida Luiz Magalhães, outra barreira sanitária fica na entrada do bairro Sítio Porto, na avenida Zefinha de Capitulino, e a terceira na avenida Francisco Bragança, nas imediações da SE 170, que liga Itabaiana à Moita Bonita.

Por Anderson Christian

Foto assessoria