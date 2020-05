Como tornar o dia mais produtivo durante e após a crise

27/05/20 - 10:39:41

A gestão do tempo sempre foi a chave para tornar o dia mais produtivo no ambiente profissional. Mas, agora que as pessoas estão confinadas em suas casas, pode ser um desafio lidar com o trabalho remoto, estudos, o convívio familiar e outras atividades.

O isolamento social traz a incerteza de como será o futuro e isso pode desencadear a ansiedade em muitas pessoas, mesmo naquelas que já eram adeptas ao home office ou nas que costumavam fazer outras atividades em casa – elas podem estar enfrentando alguns bloqueios nesse período também.

Sua produtividade caiu e você se identifica com esse cenário? Acompanhe a leitura para descobrir como retomar o controle e tornar o seu dia mais produtivo durante e após a pandemia.

Tenha uma rotina de verdade

Quando estamos em casa, é comum pensar que podemos iniciar determinadas atividades a qualquer momento. Quantas vezes nessa pandemia você acordou faltando cinco minutos para uma reunião com seu gestor? Esse é um erro que compromete o restante do seu dia, pois as chances da procrastinação surgir é enorme.

Tenha um horário para começar e terminar o seu trabalho, os seus estudos e organize suas tarefas dentro desse período. Respeitar esse tempo, contribui para evitar que você desperdice suas horas de trabalho, por exemplo, ou para evitar que você trabalhe demais. Muitas pessoas não conseguem se desligar do trabalho em casa e acabam trabalhando diversas horas por dia.

Organize suas atividades de acordo com a sua capacidade

Sócrates já dizia “conhece-te a ti mesmo”, pois assim você aprende lidar com você mesmo e com as outras pessoas ao seu redor. Para organizar suas tarefas dentro do seu dia é importante que você conheça a sua capacidade de lidar com elas.

Você é um profissional multitarefas? Consegue fazer diversas funções ao mesmo tempo? Quais atividades exigem total da sua atenção? Crie uma lista com suas tarefas e distribua de acordo com a sua capacidade para executá-las. Defina o que é prioridade e esqueça a tarefa seguinte até conclui-lá. Isso é manter o foco se concentrando no presente sem pensar no que ainda está por vir.

Pense também nas tarefas que você desenvolve melhor pela manhã, tarde e noite. Atividades físicas, por exemplo, existem pessoas que ao realizá-las pela manhã ficam mais disposta ao decorrer do dia.

Já outras pessoas preferem usar esse momento do dia para estudar, acompanhar as notícias, meditar, pois acreditam que pela manhã o cérebro está mais disposto para absorver essas tarefas.

Cuidado com as distrações

Em casa, com a família, com os pets, com o sofá à nossa disposição é bem difícil encontrar alguém que não tenha distrações em casa. Existem diversas formas de lidar com cada situação. A primeira delas é: conversar com a sua família.

O diálogo é chave para todo relacionamento, seja pessoal ou profissional, a comunicação precisa existir para que qualquer coisa funcione. Explique para a sua família o quão importante é aquele tempo que você está se dedicando aos estudos, ao trabalho, meditação, etc. Peça colaboração e ofereça o mesmo em troca.

Para fugir da tentação do sofá é recomendável ter um ambiente mais reservado para estudar e trabalhar. Todo o ambiente deve ser apropriado para suas atividades sem comprometer a sua saúde. Por exemplo, uma mesa e uma cadeira adequada, evita o surgimento de dores nas costas.

Se for preciso, ao realizar uma atividade que exija muito a sua atenção, evite as distrações online como redes sociais, por exemplo.

Diversifique as tarefas do dia

Entrar no estado de repetição, ou seja, fazer a mesma tarefa por muito tempo sem dúvidas cansa, pois o cérebro não diversifica suas atividades e isso pode causar um sentimento de tédio, cansaço, frustração e a sensação de que o tempo não passa. Já se sentiu assim durante o dia? Todo mundo em algum momento já passou por isso.

Diversifique suas tarefas intercalando-as durante o dia. Por exemplo, se você utiliza muito o telefone, intercale com uma atividade que você precisará escrever. Se você precisa ler muito durante o dia, tente acrescer um outro formato para absorver o conteúdo, como ouvir um podcast ou ver um vídeo, por exemplo. Quanto mais você diversificar suas tarefas menos tediado ficará e melhor será o desempenho do cérebro.

O equilíbrio é amigo da produtividade

Principalmente no isolamento social é importante manter a mente ocupada de forma produtiva. É importante preencher o seu dia com atividades relacionadas ao seu bem-estar físico e emocional. Em tempos de quarentena, para combater a ansiedade, a meditação tem ajudado muitas pessoas, pois trabalha a respiração e a concentração de forma plena.

Tente acrescentar no seu dia exercícios que podem ser realizados em casa. As academias precisaram se reinventar e muitas oferecem aulas online e ao vivo em suas redes sociais. É possível acompanhar atividades para todos os níveis, estilos e gostos.

Com a incerteza de como será o trabalho daqui para frente, muitas pessoas apostam em cursos online para turbinar o currículo. Conhecimento nunca é demais e com o crescimento dos cursos a distância nos últimos anos, é possível encontrar bolsas de estudos em grandes universidades como a Estácio, que oferece cursos EAD, para graduação e pós-graduação.

Converse com seus entes queridos e reforce seus laços familiares. Na velha rotina, muitas pessoas não tinham o hábito de tomar café, almoçar ou jantar com as pessoas que moram na mesma casa. Aproveite o momento para conhecer novamente essas pessoas, você pode se surpreender.

Ócio criativo é o segredo da produtividade

Muitas vezes ficamos presos em uma rotina que não nos deixa pensar para criar algo novo. O ócio criativo é diferente de não fazer nada, pelo contrário, é a capacidade de parar para pensar sem que o cérebro esteja pressionado.

Faça algumas pausas durante o dia e preste atenção em uma música, no clima, nos pets, aprecie uma xícara de café, o importante é você conseguir acalmar a sua mente. Técnicas como o método Pomodoro inclui pausas durante as atividades do dia para justamente ajudar a recarregar as energias.

Contudo, você pode aplicar essas dicas, ou alguma delas, no seu dia a dia e levar para o mundo que está por vir pós pandemia. Uma coisa nunca vai mudar, somos seres adaptáveis e conseguimos superar qualquer coisa.

Imagem: reprodução shutterstock.com

Por Aline Matos