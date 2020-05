Comunidade da praça Poeta Clodoaldo Alencar solicita ajuda do vereador cabo Didi

27/05/20 - 09:34:06

No final da tarde desta terça-feira, dia 26, a comunidade situada no entorno da Praça Poeta Clodoaldo Alencar, situada no Conjunto Leite Neto, no Bairro Grageru, mais uma vez solicitou ajuda do vereador Cabo Didi, no sentido de acionar a EMURB no sentido de fazer a capinagem da grama e do mato que está tomando conta de toda praça.

O fato já foi denunciado por moradores, porém providências não foram tomadas para equacionar o problema.

O parlamentar compareceu ao local e comprovou a situação relatada pelos moradores, registrando as fotos que mostram a necessidade urgente da capinagem da grama e do mato.

“Apesar de estamos em um momento de pandemia, os serviços públicos têm que ser prestados à comunidade, sobretudo algo que diz respeito à capinagem de praças e canteiros em vias públicas. Temos notado várias praças e canteiros precisando urgentemente deste tipo de serviço, que até a bem pouco tempo era bem realizado, porém, não se sabe por qual motivo, agora está deixando a desejar. Estamos cobrando da EMSURB providências neste caso e em outros logradouros públicos”, disse o Cabo Didi.

Matéria do blog Espaço Militar