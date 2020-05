Covid-19 acelera em Sergipe: só nesta quarta-feira foram mais 177 novos casos e 11 mortes

27/05/20 - 22:18:16

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 27, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 177 novos casos registrados e mais 11 mortes (cinco homens e seis mulheres). Sergipe passa a ter 5.912 pessoas infectadas e 127 óbitos.

São dois óbitos de homens de Aracaju: 60 e 86 anos, este último com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Hipertensão arterial sistêmica; 85 anos de Lagarto, com histórico de imunossupressão; 71 anos de Nossa Senhora do Socorro; e 55 anos de idade de Estância, com AVC e diabetes mellitus.

Dois óbitos de mulheres são de Nossa Senhora do Socorro: 71 e 76 anos de idade, ambas com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; 62 anos de Aracaju; 52 anos de Arauá; 101 anos de Santo Amaro das Brotas, com diabetes e hipertensão arterial sistêmica; e 81 anos de Riachão do Dantas. Estão em investigação mais 20 óbitos.

São 2.242 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 16.706 exames e 10.794 foram negativados. Estão internados 308 pacientes, sendo 137 em leitos de UTI (65 na rede privada e 72 na rede pública) e 171 em leitos clínicos (72 na rede privada e 99 na rede pública).

