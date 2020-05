Cultura Geek é comemorada em festival para 1500 pessoas

27/05/20 - 15:44:06

A UNINASSAU promoveu o evento em alusão ao Dia do Orgulho Nerd

O Geek Festival, realizado pela UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju comemorou, no último final de semana, o Dia do Orgulho Nerd, celebrado todo ano no dia 25 de maio. Foram mais de 8 horas de transmissão ao vivo no YouTube e Instagram, com a presença de 1500 pessoas, tornando-se o maior evento geek do Estado Sergipe.

“Dentro do Dia do Orgulho Nerd temos duas comemorações muito importantes: uma é relativa a estreia, em 1977, de “Uma nova esperança”, primeiro filme da saga Star Wars. A outra comemoração é em homenagem a Douglas Adams, autor do clássico livro nerd “O guia do Mochileiro das Galáxias”, tornando o dia de hoje conhecido também como Dia da Toalha”, explicou o coordenador de Análise e Desenvolvimento de Sistema da UNINASSAU, Cícero Gonçalves.

O evento, promovido pelo Centro Universitário, por meio do curso de (ADS), contou com a participação de convidados ilustres (@marcelnadale, @beviabone, @brunoassiz, @tsunami_hisoka, @fabiogaj e @multiversogamecafe), tendo ainda um concurso de Cosplay e campeonato de LOL, além de sorteios de brindes promovidos por parceiros da Instituição.

O professor explicou também que há diferença entre geeks e nerds. “São termos aplicados para tipos de pessoas diferentes. Enquanto os geeks podem ser descritos como entusiastas, obcecados por coisas modernas; os nerds, por outro lado, são mais intelectuais e se concentram em adquirir conhecimento profundo em um tema ou área específica”, observou Cícero.

Ainda segundo ele, a cultura geek se caracteriza por um estilo de vida no qual os indivíduos se interessam por tudo que está relacionado a tecnologia. “São pessoas que gostam de filmes de ficção científica como Star Wars, Star Trek, além de serem fanáticos por jogos eletrônicos e de tabuleiro. Com o Geek Festival valorizamos a tendência e incentivamos cultura”, concluiu Cícero.

Por Suzy Guimarães