Deputado Adailton Martins parabeniza o senador Rogério Carvalho

27/05/20 - 14:44:02

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) está satisfeito com a decisão do Senado Federal em aprovar por unanimidade o projeto de lei que permite que SUS (Sistema Único de Saúde) utilize leitos de UTI em hospitais privados no caso de pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou diagnóstico de covid-19. O PL de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), foi aprovado ontem, dia 26.

O parlamentar destacou que a proposta foi estabelece critérios para que os leitos possam ser usados, e parabenizou a iniciativa do senador, pois essa alternativa ajudará a rede pública de saúde, a exemplo de Sergipe que está com grande parte dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para os casos de Covid-19 ocupados.

Ainda segundo o texto do PL, Adailton Martins ressaltou que os gestores terão que apresentar, no mínimo, quantidade, prazo de utilização dos leitos e valores de referência. Em última instância, ficará permitido o uso compulsório.

“Essa iniciativa do senador Rogério Carvalho irá ajudar, consideravelmente, neste momento de crise que estamos passando por conta da pandemia do novo coronavírus. E agora, com a aprovação deste PL, todos os leitos de UTI direcionados para o COVID-19 da rede privada serão utilizados pelo SUS. Então, Está de parabéns ao senador por este e todos os PL’s apresentados em benefício dos brasileiros, em especial dos sergipanos”, declarou o deputado estadual.

Sergipe x COVID-19

Em todo o estado, há 112 leitos de UTI, sendo que 69% dos públicos e 35,2% dos particulares estão sendo utilizados. Já a taxa de ocupação de enfermarias é 29,6% na rede pública, e 21,9% na privada.

Por Assessoria Parlamentar