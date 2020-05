Dia do Desafio será realizado online neste ano por conta da pandemia

27/05/20 - 10:18:46

O dia que marca o calendário de atividades esportivas do mundo, com competições entre cidades e suas populações, contará este ano com disputas esportivas totalmente online, devido ao impacto do coronavírus na vida das pessoas. Para não deixá-las sem participar das atividades, o Sesc Sergipe irá estimular todos a praticarem esportes em casa e compartilhar pelas redes sociais, respeitando o isolamento para evitar o contágio da doença.

As pessoas podem fazer sua prática de exercícios e de atividades físicas em casa e compartilhar com as hashtags #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio, para registrar sua participação na 26ª edição da competição internacional. O Dia do Desafio é uma realização coordenada nacionalmente pelo Sesc, que visa promover a difusão da prática de atividades físicas para o público. Dessa vez o estímulo é para as atividades praticadas em casa, a fim de evitar aglomerações e conscientizar a todos de uma vida mais saudável, por meio da rotina ativa, melhorando o humor e a saúde.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, lembra que esse Dia do Desafio terá duas finalidades, que serão de respeitar o isolamento social e estimular a prática da atividade física pelas pessoas, e que o Sesc está com vídeos de orientação para o público nas redes sociais.

“Nós gostamos de fazer ações de grande movimento, como passeios ciclísticos, competições entre equipes e estimular corridas de rua, entre outras tantas. Mas dessa vez, com a situação da pandemia, ficou impossível fazer isso. Então, vamos estimular as pessoas a fazerem atividades em casa, nos seus ambientes pessoais e contribuir com a grande onda mundial de defesa da saúde e qualidade de vida. Vamos respeitar o isolamento social, mas com muito exercício para cuidar de nossa qualidade de vida. Temos vários vídeos do projeto Sesc em Casa, com orientações para a prática de exercícios com nossos instrutores. Vai ser em casa, mas será um dia em que vamos vencer a pandemia e melhorar nosso astral e saúde”, comentou.

O Instagram @sescemsergipe já tem uma série de dicas e sugestões para os vídeos dos participantes. O Sesc já postou na conta várias aulas produzidas por educadores e educadoras para inspirar as pessoas.

No site diadodesafio.org.br, na aba Downloads, está publicada a Identidade Visual desta edição com vários modelos para os participantes publicarem suas programações de esportes e atividades físicas no Facebook, Instagram, Twitter e até no WhatsApp.

Por Fabrício Nascimento