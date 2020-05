Cestas básicas e Kits de Alimentação Escolar beneficiam famílias boquinenses

27/05/20 - 13:56:01

Assim que a Prefeitura de Boquim decretou situação de emergência por conta da pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, através dos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realizou cadastros de famílias em situação de vulnerabilidade social. Através dos cadastros, a Secretaria realiza a entrega de cestas básicas as famílias.

A ação de distribuição de cestas básicas integra o Plano de Contingências Emergenciais das Políticas Públicas de Assistência Social contra o Novo Coronavírus, e tem como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, através da concessão dos benefícios eventuais, regulamentado pela Lei Municipal Nº 811/2017.

Kits de Alimentação Escolar

Já através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, cerca de 1.500 famílias já foram beneficiadas com os Kits de Alimentação Escolar. Por conta da paralisação das aulas, a Secretaria está convertendo a merenda escolar em Kits de Alimentos e cada família recebe de acordo com a quantidade de crianças e/ou jovens matriculados na rede municipal de ensino.

Os kits são confeccionados com orientações de nutricionistas, supervisionados pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e são entregues aos pais ou responsáveis de alunos, mediante apresentação de documento de identificação. Nas duas primeiras fases da distribuição, foram beneficiados alunos da Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) e do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano. Em breve novas datas serão divulgadas para mais uma fase de entrega de alimentos.

Por Ascom/PMB