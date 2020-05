EX-PRESIDIÁRIO ENTRA EM CONFRONTO COM A POLÍCIA E MORRE EM AQUIDABÃ

27/05/20 - 08:24:29

Equipes da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e da Delegacia de Muribeca localizaram o ex-presidiário José Denisson Oliveira Simão, conhecido como “Piupiu”, 23. Ele foi encontrado em posse de uma arma de fogo durante a ação policial realizada na tarde da terça-feira, 26.

De acordo com as informações policiais, os agentes receberam a informação de que ele estaria em posse de uma arma de fogo e que estava se preparando para cometer um roubo. Diante disso, e da periculosidade do suspeito, a polícia foi até a casa dele, no povoado Visgueiro, em Muribeca.

No momento do cerco policial, o suspeito saiu do local atirando contra os agentes. Ele foi atingido, socorrido, encaminhado para o Hospital de Aquidabã, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ele possuía passagens policiais por envolvimento com roubos e porte de ilegal de arma de fogo. As investigações apontaram que o suspeito estaria planejando invadir um estabelecimento, de onde pretendia roubar armas de fogo para cometer outros crimes. A ação policial foi comunicada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário em Aquidabã.

Fonte: SSP/SE