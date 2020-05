FSF E CLUBES DEBATEM A POSSIBILIDADE DA RETOMADA DO CAMPEONATO

27/05/20 - 09:56:22

Dirigentes da Federação Sergipana de Futebol (FSF) e representantes dos quatro clubes da segunda fase do Campeonato Sergipano da Série A1, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira (26) para debater a retomada do estadual. A reunião foi realizado na sede da entidade na capital sergipana.

Na abertura foi feito um estudo sobre o atual cenário do futebol sergipanos e brasileiro. Os clubes fizeram um demostrativo da situação de cada equipe. E é claro que foi analisado as possibilidades da retomada do Sergipão. A FSF e os clubes estão trabalhando com a data prevista para o dia 28 de junho para reinício do Campeonato Sergipano seguindo todos os protocolos de segurança, definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e autoridades sanitárias, e ainda de acordo com os decretos governamentais.

O presidente, Milton Dantas e o secretário-geral da FSF, Orleandes Barros comandaram a reunião que contou com as participações dos presidentes das equipes do Confiança (Hyago França), Itabaiana (Alberto Nogueira) e Sergipe (Ernan Sena). O FreiPaulistano foi representado pelo supervisor do clube, David Willians.

Falando no FreiPaulistano nesta quarta-feira (27), o presidente Milton Dantas terá uma reunião com o prefeito da cidade de Frei Paulo, Anderson das Canas. Na oportunidade será protocolado um ofício com todos as orientações para retomada do futebol no município que fica localizado na região agreste do estado.

Com informações e foto da FSF