FURTO DE CABOS ELÉTRICOS AFETA O ABASTECIMENTO EM TRÊS MUNICÍPIOS DO INTERIOR

27/05/20 - 07:12:14

O furto de cabos elétricos em uma das estações elevatórias da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) afetou o abastecimento de água em localidades dos municípios de Feira Nova, Nossa Senhora da Glória e Graccho Cardoso.

As informações passadas pela Deso são de que esses furtos tem ocorrido com frequência em vários municípios e as autoridades policiais já foram acionadas. Com o furto, ficaram desabastecidos.

Em Nossa Senhora da Glória foram atingidos o Conjunto Albano Franco, bairros Cohab, Alto da Glória, Brasília, Divinéia, fábricas, além dos povoados São Domingos, Massapê, Lagoa da Mata, Riachão e Santa Bárbara. Em Graccho Cardoso: os povoados de Meizinhas, Mané Veio, Chimarra, Caldeirão, João da Mota, Lagoa do Boi, Riachão e Quintas. Em Feira Nova: a sede e os povoados Bandeira, Umbuzeiro, Salgado, Caboge, Vassoural, Mamonas, Queimadas e Malhada do Pau Ferro.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.

Com informações e foto da Deso