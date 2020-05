HOMEM SUSPEITO DE ASSALTO EM RIACHUELO MORRE EM CONFRONTO COM A RP

27/05/20 - 13:37:37

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam na noite desta terça-feira (26) uma arma de fogo após entrar em confronto com suspeito de estar cometendo diversos assaltos e invasões no município de Riachuelo.

Os militares foram informados por equipes da área que um homem suspeito de estar cometendo diversos assaltos na região estaria ostentando uma arma de fogo.

Diante das informações recebidas, os radiopatrulheiros começaram a diligenciar na localidade e avistaram, no bairro Divineia, um suspeito que empreendeu fuga ao notar presença policial.

Um acompanhamento policial foi realizando e, durante a aproximação, o indivíduo atirou na direção dos militares, que revidaram a injusta agressão e o alvejaram. Imediatamente, os primeiros socorros foram prestados e o suspeito foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com o indivíduo, os militares apreenderam um revólver calibre .32, com uma munição deflagrada, três percutidas e não deflagradas e uma intacta.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais e administrativas foram adotadas.

Com informações e foto da SSP