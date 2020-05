Juca inova e constrói Plano de Governo participativo usando as redes sociais

27/05/20 - 10:49:28

Em tempos de pandemia e sem a possibilidade de contatos pessoais, os pré-candidatos têm buscado outras formas para falar com o eleitorado. Em Laranjeiras, o pré-candidato a prefeito pelo MDB, José de Araújo, o Juca, está utilizando as mídias digitais para conversar com a população, ouvindo sugestões e falando das suas propostas para os próximos quatro anos.

“O mais importante agora é ouvir. As pessoas têm muito a falar sobre sua rua, seu bairro e a cidade como um todo. Passamos por um momento difícil na saúde e na economia, mas não podemos nos omitir em discutir os temas relevantes da população, em especial o futuro do nosso município”, destaca Juca.

Ontem, 26, o pré-candidato realizou sua primeira LIVE para a construção do Plano de Governo Participativo. A conversa on-line foi direcionada para o bairro Pedra Branca, o mais populoso de Laranjeiras. “Tivemos uma excelente participação. Muitas perguntas e sugestões. Interagimos bastante e, o mais importante, ouvimos a todos, sem medo ou receio. Esse deve ser o papel do político: ouvir a comunidade e estar preparado para resolver seus principais problemas”, afirmou o pré-candidato.

Juca já tem data para a próxima live. Será terça-feira, 2 de junho, para a comunidade de Bom Jesus. De acordo com ele, será um encontro on-line por semana, sempre voltado a uma determinada região.

