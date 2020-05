MAGISTRADOS DO TJ DE SERGIPE EMITEM CINCO MIL SENTENÇAS EM UMA SEMANA

27/05/20 - 11:16:04

De 18 a 24 de maio, os magistrados do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) emitiram 5.009 sentenças, 3.320 decisões e 15.473 despachos. Já os servidores, cumpriram 112.016 atos. Os dados relativos à produtividade de magistrados e servidores são levantados, semanalmente, pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento do TJSE.

Também foi divulgada nesta segunda-feira, 25/05, a movimentação administrativa do TJSE, ou seja, todos os processos e documentos gerados e recebidos via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Na semana passada, foram gerados 279 processos e 2.333 documentos; além de 1.117 documentos recebidos via SEI.

Quem precisar falar com o TJSE deve contactar a Central Telefônica, pelos telefones 79 3226-3100 e 3226-3500. As chamadas serão redirecionadas para os responsáveis indicados pelos respectivos setores. Se a informação for referente aos plantões judiciais, nos dias úteis e não úteis, partes, advogados, procuradores e representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público poderão entrar em contato pelo telefone 79 98847-5953.

Do TJSE