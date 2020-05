Maria do Carmo: a pandemia tem revelado maior abismo social em vários aspectos

27/05/20 - 14:24:26

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disse hoje (27) que, mesmo em isolamento social em virtude do Coronavírus, continua em grande ritmo de trabalho para que os sergipanos tenham a devida assistência. Para isso, explicou a parlamentar, a sua equipe, em Brasília, mesmo em home office, está em contato direto com vários prefeitos sergipanos, acompanhando as condições e as ações que os municípios vêm adotando no enfrentamento à crise sanitária e social que alargou, ainda mais, a desigualdade social.

“Todos estão expostos ao mesmo problema, mas a forma e a condição para enfrentá-lo são bem diferentes”, disse Maria do Carmo, ao considerar que, nesse momento de isolamento, o abismo social tem aumentado em vários aspectos. “Temos concentrado esforços para continuar atendendo às demandas do Estado, com o propósito de minimizar os impactos enfrentados pela população”, afirmou a senadora.

Maria do Carmo ressaltou que o seu mandato já conseguiu uma média de R$ 70 milhões, atendendo cerca de 80% de Sergipe. As verbas, garantidas de meados de 2019 até agora, são de emendas parlamentares (individual e bancada) e de recursos extras viabilizados juntos ao Ministério da Saúde.

“No último dia 3, por exemplo, o Ministério da Saúde liberou o pagamento de aproximados R$ 3 milhões para o Programa de Assistência Básica em mais 15 municípios do nosso Estado. No mesmo dia, também, conseguimos empenhar R$ 200 mil para serem destinados à Legião de Combate ao Câncer, que garante atendimento de alta complexidade a milhares de mulheres”, contou a democrata.

Ela disse que, nesse período, tem focado mais em investimentos para o setor da saúde por ser a área mais sensível, uma vez que há grande necessidade dos gestores adotarem medidas de enfrentamento ao coronavírus, de modo a atender à população e aos profissionais que estão na linha de frente das unidades de saúde.

Fonte e foto assessoria