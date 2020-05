Neto Batalha recebe apoio de Capitão Samuel e avança na pré-campanha

27/05/20 - 12:46:54

O deputado estadual, Capitão Samuel (PSC), declarou apoio à chapa do pré-candidato a prefeito de São Cristóvão, Neto Batalha, filho do ex-prefeito da cidade histórica, Armando Batalha. Neto é um jovem empresário e tem recebido apoio de outros líderes políticos neste início de pré-campanha eleitoral.

“A eleição está se aproximando e nós gostaríamos de ver São Cristóvão administrada por um jovem, com ideias novas e sobretudo que seja um bom gestor e goste da população, goste do povo”, declarou Capitão Samuel.

O deputado afirmou que confia no projeto apresentado pelo grupo de Neto Batalha e o pré-candidato a vice-prefeito, Leandro da Renovação. “Não tenho dúvida que estaremos ao lado deles nesta eleição e junto com o grupo administrando e cuidando do povo que é o maior papel que o prefeito pode fazer”, acrescentou.

Por sua vez, Neto Batalha agradeceu o apoio do deputado estadual neste projeto de renovação política para a quarta cidade mais antiga do Brasil. “É com imensa satisfação que agradeço a confiança do deputado Capitão Samuel a nossa pré-candidatura a prefeito de São Cristóvão. Tenho certeza que sua participação é fundamental para o sucesso do projeto que defende mudanças na melhoria de vida do povo sãocristovense”, destacou o aspirante ao cargo de prefeito.

Fonte e foto assessoria