Obra provoca modificação no trânsito na avenida São Paulo nos dias 28 e 29

27/05/20 - 15:59:43

Nesta quinta e sexta-feira, dias 28 e 29, o trânsito na avenida São Paulo será provisoriamente alterado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). O motivo é o avanço da obra de esgotamento sanitário executada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), no loteamento Expansão Siqueira Campos.

O fluxo de veículos será alterado na altura do cruzamento da via com a rua Neópolis. Quando os operários estiverem trabalhando neste trecho, sentido Santos Dumont, o trânsito será desviado pela direita, na rua Vereador João Claro, seguindo à esquerda pela travessa Sergipe, novamente entrando na rua Neópolis e, por fim, o condutor fará a conversão à direita para retornar à avenida São Paulo.

Na segunda etapa, quando o serviço estiver sendo feito no sentido rua Bahia, o trânsito será desviado à direita, pela rua Neópolis, depois cruzando a rua Alagoas, convergindo à esquerda na rua Mato Grosso, depois à esquerda para acessar a rua Vereador João Claro para, finalmente, pegar a direita e retornar à avenida São Paulo.

Durante a execução do serviço, agentes de trânsito da SMTT estarão no local organizando o trânsito, orientando condutores e garantindo segurança viária.

Sobre a obra

Iniciada em outubro, a obra de infraestrutura das cinco ruas e uma avenida do loteamento Expansão Siqueira Campos, no bairro 18 do Forte, está dotando as vias da localidade de esgotamento sanitário, redes de drenagem, pavimentação asfáltica e calçadas com rampas de acessibilidade.

A Prefeitura de Aracaju está investindo cerca de R$2,4 milhões, com recursos de convênio entre o Município e o Governo Federal. Essa obra garante a implementação de 2,5 mil metros quadrados de pavimentação, escoramento metálico nas áreas de pequenas encostas, sinalização horizontal e vertical, implantação de tubos de concreto de 40 e 60 mm, implantação de meios-fios e construção de quase 2 mil metros quadrados de passeios.

Estão contempladas, neste projeto estruturante, a avenida 12 de Outubro, a travessa José Mendes dos Santos e as ruas Bruna Maria Lopes, Francisco Cardoso Silva, Maria de Lourdes Cardoso de Jesus e José Vieira de Matos, que estão passando por uma reconfiguração estrutural urbanística.