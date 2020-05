Procuradoria-Geral do Município lança canal online para esclarecer questões jurídicas

A Procuradoria Geral do Município (PGM) de Aracaju passa a utilizar um canal no Youtube para aproximar a população sobre temas importantes que envolvem a administração municipal e também para esclarecer e tornar acessíveis questões jurídicas que, por vezes, causam dúvidas e despertam questionamentos da população.

Lançado no último dia 18, o canal ainda está em fase de desenvolvimento e deve ser utilizado de acordo com as demandas que venham a surgir e será voltado, ainda, para a formação e capacitação de servidores do Município.

De acordo com o procurador-geral do Município, Thiago Carneiro, a ideia é trabalhar o canal por meio de três linhas: servidores, comunidade geral e fake news.

“O viés voltado para servidores municipais tem o intuito de realizar treinamentos e deixar disponível para que eles possam assistir sempre que puderem. Esses treinamentos serão nas áreas de licitação e contratos, ética profissional, utilização de sistemas, entre outras. Neste sentido, contaremos com colaboradores de outras áreas para agregar valor ao nosso conteúdo”, explica.

Quanto à linha voltada para a comunidade, o procurador ressalta a importância de aproximar a população dos assuntos jurídicos ou mesmo dos demais serviços realizados pela Prefeitura ou que a envolvem.

“Nosso objetivo é mostrar o trabalho jurídico dos procuradores do município, as opiniões sobre temas relevantes do cenário jurídicos que venham a surgir, local ou nacional, as interpretações que a PGM dá, entre outros pontos. Nesse viés, também se encaixam as questões relacionadas a fake news. Temos reparado que tem circulado muita notícia falsa sobre o Município e estamos combatendo isso, tanto na parte jurídica, como na parte de prestar esclarecimentos de forma mais rápida, por meio da comunicação institucional”, destaca Thiago.

Para acompanhar a divulgação dos vídeos, a população pode se inscrever no canal PGM Aracaju e acionar o botão de notificações.

