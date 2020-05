Professora de Pacatuba selecionada em 1º lugar para o Programa Missão Pedagógica

27/05/20 - 10:59:40

A professora Franciney Azevedo, que leciona no Colégio Estadual Leandro Maciel, no município de Pacatuba, circunscrita à Diretoria Regional de Educação 6, foi selecionada em primeiro lugar no Processo Seletivo para o Programa de Capacitação Missão Pedagógica no Parlamento.

O programa é uma iniciativa da Câmara dos Deputados para a formação de educadores e educadoras que acreditam ser a escola um espaço importante para a formação cidadã democrática e desejam trabalhar temáticas como cidadania, política, democracia e poder legislativo em suas escolas.

A professora de Língua Portuguesa explica que a formação trata de uma educação voltada para a democracia. Segundo ela, que concorreu com outros 15 colegas em Sergipe, o curso a distância intitulado “Educação para a Democracia e Parlamento”, ocorrido nos meses de fevereiro, março e abril, proporcionou um vasto conhecimento com a disponibilização de excelente material em vídeos, textos e fóruns de discussão com colegas de outras regiões do Brasil. “O processo foi cansativo, mas extremamente produtivo e gratificante”, disse.

Agora a professora se prepara para as duas fases finais do programa: a presencial, em que viajará a Brasília (data a definir) para conhecer a Câmara dos Deputados e trabalhar conhecimentos relacionados ao parlamento e à educação para democracia nas escolas; e a distância, acompanhada por tutoria, em que irá desenvolver e aplicar projetos de educação para democracia na comunidade escolar em que ensina em consonância com os princípios vivenciados durante a formação.

Para a professora Franciney, a última fase é a mais importante, pois será nesse momento que todo o conhecimento construído será colocado em prática. “Será um enorme desafio, uma vez que essa temática da Democracia costuma ser erroneamente resumida ao ato de votar. Acredito que será um processo de reconstrução de como o estudante se vê como cidadão dotado de direito, mas também de deveres. E poder participar desse processo, de poder contribuir com essa ‘reconstrução’, será fundamental também para mim e, acredito, para todos que farão parte. Será um momento de grande enriquecimento, uma vez que teremos a oportunidade de instigar os discentes e fazê-los sair da zona de conforto e nos retirar também”, concluiu.

Assessoria de Comunicação da SEDUC