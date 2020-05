Projeto do vereador Dr. Manuel Marcos promove o combate à fome

27/05/20 - 16:46:58

De autoria do vereador Dr. Manuel Marcos (PSD), o Projeto de Lei (PL) nº 134/2019, que institui e estabelece diretrizes para a política municipal de erradicação da fome foi aprovado em 1ª discussão. O debate acerca da propositura ocorreu nesta quarta-feira, 27, na Sessão On-line da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e foi reconhecida por todos os parlamentares.

“A alimentação digna é o marco inicial do desenvolvimento de qualquer ser humano. O indivíduo bem alimentado terá uma vida mais saudável e a cognição apurada. No entanto, o acesso ao alimentação ainda é uma questão que revela as fragilidades de nossa sociedade. Facilmente podemos perceber pelas ruas de Aracaju, mães e filhos mendigando ou buscando alguma alternativa para driblar a fome”, salienta o autor do projeto.

A iniciativa de Dr. Manuel, também versa sobre a função social dos alimentos. Segundo a matéria, toda a logística envolvida no processo de produção, distribuição, comercialização e armazenamento devem ocorrer de forma justa e solidária. “Eu me debrucei neste projeto junto com minha assessoria por compreender que é uma questão de justiça social. No Brasil, 13,2% da população padece de algum nível de insegurança alimentar. O desperdício da produção agrícola de alimentos no país é da ordem de 64%”, alerta.

“A política municipal é o microssistema dentro do grande sistema que deve ser feito pela Nação brasileira. Precisamos ter essa consciência. Estamos entre os maiores produtores de alimento do mundo e vivemos em um país que se perde ou guarda excedentes os quais poderiam ser consumidos por tantos brasileiros e brasileiras que estão passando por privações”, endossa o parlamentar.

Entre os princípios básicos da propositura estão: o direito à vida, o respeito à dignidade humana, a equidade no acesso à alimentação adequada, a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. “O município de Aracaju, deve estar na linha de frente na elaboração de políticas que enfrentem este desafio e sirva de exemplo para outros entes de nossa Federação”, completa o vereador Dr. Manuel Marcos.

Por Lucivânia Pereir