Rede Estadual de Saúde discute estratégias de combate à covid- 19

27/05/20 - 06:14:04

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, reuniu nesta terça-feira, 26, diretores, superintendentes dos hospitais regionais, coordenadores do Complexo Regulatório de Saúde, bem como a superintendente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para discutir estratégias de fortalecimento e continuidade da qualificação da assistência ao paciente com Covid-19.

“Ontem reunimos todos os diretores, coordenadores, Complexo Regulatório e Superintendência do Samu para discutir pontos que estão impactando a rede. Hoje demos continuidade às discussões, entendendo que toda a rede precisaria ser constantemente fortalecida em relação a processos de trabalho e protocolos, ouvindo o diagnóstico de cada unidade e identificando os pontos da cadeia da assistência que precisam ser reajustados”, assinalou a secretária.

Mércia Feitosa considerou a reunião com a Rede de Atenção Hospitalar e Pré-Hospitalar produtiva. Segundo a secretária, cada participação dos gestores no debate evidenciou o quanto estão engajados em melhorar cada vez mais os serviços do SUS. “Foi notável o comprometimento de todos em fazer o melhor, em assumir essa responsabilidade sanitária”, disse.

A reunião agradou aos gestores. A superintendente da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Lourivânia Prado, enfatizou a oportunidade de cada unidade apresentar suas realidades. “A reunião foi bastante importante porque os gestores puderam, juntos, discutirmos as melhores estratégias de cuidado seguro ao paciente Covid-19”, enfatizou.

Informações e foto SES