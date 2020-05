REPRESENTANTES UNIGREJAS BUSCAM APOIO DE SAMUEL PARA REABERTURA DE IGREJAS

27/05/20 - 13:09:52

Na manhã desta quarta-feira, 27, o deputado estadual Capitão Samuel recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), uma comissão de representantes da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos (Unigrejas). A visita teve o objetivo de fazer a entrega de um documento para o parlamentar em busca de apoio para a reabertura das igrejas do estado.

Diversos estados já fizeram esta liberação, mas seguindo alguns rigores nesta reabertura, onde a ocupação é de apenas 30% da capacidade de cada igreja, respeitando o distanciamento, utilizando máscaras de proteção e álcool em gel. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Curitiba são alguns dos que já fizeram a liberação do culto nas igrejas das mais diversas denominações religiosas.

Segundo o Capitão Samuel as igrejas prestam um serviço de grande relevância para a sociedade. “A igreja ajuda muito na saúde mental das pessoa e hoje podemos ver muitas delas com depressão por conta da crise gerada com o covid-19. Além disso, também faz um trabalho muito relevante no social e com as portas fechadas é impossível realizá-los. A fé é capaz de mover moinhos e no quadro que enfrentamos hoje os cultos vão ajudar muito a todos os cristãos. Por isso defendo a reabertura das igrejas com os devidos cuidados”, ressalta.

