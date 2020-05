Secretária de saúde do município de Aracaju, Waneska Barbosa, testa positivo para covid-19

27/05/20 - 12:06:13

A secretária de saúde de Aracaju, Waneska Barbosa, emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (27) que testou positivo para o covid-19. Na informação divulgada pela secretária, Waneska diz que está assintomática e que fez o exame por uma questão de responsabilidade, pois se encontra à frente do combate ao coronavírus na capital.

Ela aproveitou para agradecer a colaboração de toda a equipe de saúde que integra a Secretaria e pediu aos aracajuanos que permaneçam em suas casas e se tiverem que sair não deixem de usar máscaras.

A secretaria de saúde também emitiu uma nota. Veja na íntegra

Prezando pela transparência e com o objetivo de manter a população ciente das ações e decisões da Secretaria Municipal da Saúde, a secretária da Saúde de Aracaju informa que testou positivo para covid-19. Mesmo assintomática, diante do resultado, a secretária segue as recomendações de distanciamento social e encontra-se em isolamento domiciliar.

A gestão seguirá sob suas orientações, mesmo à distância, com todo seu empenho e dedicação da equipe, no combate ao coronavírus. É sempre importante reforçar que o isolamento social ainda é a melhor forma de se prevenir contra a covid-19. Portanto, quem puder fique em casa, e quem precisar sair, use máscara!