Socorro fará nova distribuição de kits alimentação escolar para os alunos da rede municipal

27/05/20 - 14:51:48

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Nossa Senhora do Socorro realiza mais uma ação de enfrentamento à pandemia da COVID-19. Serão distribuídas, do dia 1º a 5 de junho, a segunda remessa dos kits da merenda escolar para todos os alunos matriculados nas 44 unidades educacionais da rede.

Sensível, o gestor municipal não mediu esforços para que todos os alunos recebessem o mais rápido possível mais um auxílio do município e de forma organizada e cautelosa, desta vez, todos os alunos matriculados na rede municipal, inclusive os da EJA (Educação de Jovens e Adultos), irão receber impreterivelmente na próxima semana.

Para isso, é importante que o pai ou responsável pelo estudante observe no cronograma de entrega o dia em que a distribuição acontece na escola em que o estudante está matriculado e compareça na escola no dia marcado, obedecendo aos horários e procedimentos para efetuar a retirada.

Através dos esforços da gestão municipal, aproximadamente 19 mil alunos serão beneficiados com os kits, que foram preparados buscando atender às necessidades nutricionais correspondentes à sua faixa etária.

Além disso, serão adotadas todas recomendações dos órgãos de saúde em relação a Covid-19. Para retirada do kit é obrigatório o uso de máscara.

‭Abaixo segue o cronograma de entrega e IMPORTANTES OBSERVAÇÕES para os alunos do José Ferreira Neto, que moram no Guajará, da EM Honorina Costa e da EM Izídio Marques, que moram no Calumbi, e alunos da EM Anália Vieira, que moram na Capadócia.

Da assessoria