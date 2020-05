Tobias Barreto: Luizinho Filho propõe debate sobre saúde pública e animal

27/05/20 - 10:31:27

O pré-candidato a prefeito de Tobias Barreto, Luizinho Filho fez uma ronda no município e se deparou com uma situação bastante comum: cachorros e gatos abandonados. Em suas redes sociais, o pré-candidato dividiu o momento com seus seguidores questionando os órgãos públicos e protetores independentes a necessidade de implantação de políticas públicas de saúde animal na região a partir da lei n• 8.367/17, que desenvolve o controle populacional de cães e gatos por meio da política de castração nos municípios sergipano.

Luizinho Filho propôs também um encontro Municipal por meio virtual para discutir a real situação da cidade de Tobias Barreto, na atuação em torno da causa animal. “É necessário um tratar essa natalidade de animais em nossa região e essa reunião proporcionará novas possibilidades para a qualidade da vida animal, além de conscientização da população na hora de cobrar e fazer valer a lei em nosso município” enfatiza.

Segundo o pré-candidato a prefeitura de Tobias Barreto, nos últimos anos, um dos canais que têm contribuído com esse aumento de adoções e de divulgação desse trabalho, é a Internet por meio das redes sociais. “Hoje é muito mais fácil doar ou adotar um animal. Porém, não podemos ficar reféns dessas ferramentas que potencializam muito as chances daquele animal ser adotado, mas podemos desenvolver ações eficazes para o controle populacional dos bichos, pois sabemos quanto eles sofrem e são maltratados pelas ruas e em Tobias não é diferente. É necessário desenvolver ações e políticas públicas de saúde animal”, explica Luizinho Filho.

Ele ainda destaca que não é difícil verificar pelas ruas de Tobias Barreto, o alto índice de animais abandonados e em situação de rua. “Recebo denúncias diariamente e percebi a preocupação da comunidade em relação a vida dos animais. Por isso, quero propor um diálogo para que nosso município desenvolva um trabalho efetivo na implementação de políticas públicas de saúde e bem-estar animal, assim como de controle populacional dos bichos em situação de rua. Essa é uma causa de todos”, diz Luizinho.

Da assessoria