Virus atrapalha campanha

27/05/20 - 00:41:22

Diógenes Brayner – [email protected]

Pré-candidatos a prefeito e vereador, principalmente em Aracaju, estão atônitos com a incerteza do pleito. Há uma dúvida quanto à realização das eleições dia 04 de outubro, mesmo que o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barrozo, já tenha confirmado que acontecerá na data marcada. Mesmo assim, os comentários são persistentes em relação à provável mudança. Uma prorrogação de mandato está fora do script em razão da necessidade de uma PEC, mas se insiste na possibilidade de acontecer entre janeiro e novembro.

O problema maior ainda é essa tal de epidemia, acompanhada de um isolamento social. As campanhas [mesmo que sejam pré] vêm sendo o ‘ponto G’ de quem pensa manter ou conquistar algum mandato no pleito deste ano. Sem contato pessoal, sem apertos de mão e sem o papo a dois, como se expande o nome para um eleitorado, não tanto do candidato, mas do que ele possa oferecer. Pior: como adquirir redutos? Como fechar a porteira de um curral e jogar a chave fora? Fica complicado, porque as razões que levam à vitória não estão fixadas na moral e dignidade de quem disputa mandatos.

A invasão do vírus, sua letalidade e a quarentena, tiram a possibilidade eleitoreira de um abraço com as mãos batendo fortes nas costas. Quem tenta a reeleição mostra trabalho no combate à epidemia. E o faz de forma firme para evitar que o vírus se espalhe, com objetivo de salvar pessoas. Lógico que se esmera nisso com a obrigação de quem está à frente da administração, mas quando o trabalho atende aos interesses da população é claro que a retribuição vem das urnas. Lógico que não é tão fácil e nem serviço para qualquer um, precisa de competência, lealdade, sem politizar ação e mostrar aptidão para atuar bem diante de dificuldades que ameaçam a vida.

A oposição não pode aplaudir o trabalho do adversário. Há uma única saída: criticar, buscar defeitos e deixar claro que faria melhor. Mas o “faria” passa a ter uma distância enorme do “faz”. E isso favorece a quem está com a mão na massa, porque fica a dúvida se a possibilidade do “fazer” será exatamente superior à de tudo que está sendo feito. Nesse caso, aumentam-se as acusações, busca-se atingir a honestidade, fabricam-se ilícitos e chega-se a uma tentativa de envolver corrupção, exatamente para “desfazer a imagem que fica no combate imediato ao transtorno provocado pelo vírus”.

O pleito para as eleições deste ano será à base de acusar para tentar chegar próximo ao eleitor de forma improvável, nesse momento de pandemia pré-campanha, vale mais a criatividade para o mal, com objetivo de conquistar votos. Sem isso, as candidaturas vão se minguando, exatamente pela falta de espaço para revelar projetos que superem os do principal adversário. Será muito difícil uma volta por cima, embora nada seja impossível.

Criticar por criticar

Priscila Felizola posta no Twitter: Se as pessoas que têm dúvidas sobre os investimentos públicos entrassem no portal da transparência de cada órgão que deseja saber informações, teriam seus questionamentos esclarecidos e evitariam tantos desgastes desnecessários!

*** – Acorda Brasil! Criticar por criticar não ajuda, disse.

Sem se descuidar

Sergipe tem a segunda melhor posição no País em termos de trabalho no combate à pandemia do coronavirus, em razão das medidas que vem sendo adotadas no Estado para segurar a contaminação.

*** Segundo um técnico da área da Saúde, “caso haja qualquer descuido, o quadro pode até quadruplicar e chegar a uma situação incontrolável”.

Expandir leitos

O técnico disse ainda que o Governo está preocupado em expandir leitos para o Covid-19 à cidades do interior, a fim de atender à demanda.

*** Esses novos leitos serão montados em cidades como Nossa Senhora da Glória, Estância, Lagarto e outras de médio porte.

Hospital Cirurgia

O Hospital Cirurgia reservou 30 leitos de UTI para paciente com coronavirus e ontem, por volta das 19 horas, havia apenas quatro vagas.

*** Segunda-feira, a direção do Cirurgia vai disponibilizar mais 10 leitos para pacientes do coronavirus.

*** A interventora do Hospital Cirurgia, Marta Guimarães, teve o coronavirus, mas já está curada, depois de cumprir quarentena e seguir orientação médica.

Os demais hospitais

O Huse já está com todos os leitos da UTI para pacientes com coronavirus ocupados, da mesma forma está o São Lucas, da rede privada, que vai colocar a sala de restauração para anestesiados para aumentar os leitos.

*** O Hospital Primavera também está com todos os leitos da UTI lotados. A pandemia começa a asfixiar o sistema de saúde público e privado.

Estranha pedido

Um aliado do governador Belivaldo Chagas disse em off que estranhou o empresário Milton Andrade (PL) solicitar intervenção federal na Secretaria da Saúde.

*** Admite que esteja seguindo orientação política e queira agradar ao Cidadania, porque há uma semana Milton era um ardoroso defensor da abertura geral do comércio e o fim da quarentena.

Questão política

O mesmo aliado disse que Milton Andrade trabalha hoje para ser o candidato a vice da delegada Danielle Garcia (Cidadania) e começou a fazer política neste momento.

*** Acrescentou que deputados do PL, mesmo que não interfiram em Aracaju, preferem que o candidato a vice de Danielle seja Pedrinho Barreto, que sempre foi ligado ao grupo liderado por Edvan Amorim.

Gilmar faz avaliação

O deputado e radialista Gilmar Carvalho observa que a oposição tem quatro pré-candidatos a prefeito de Aracaju: Danielle Garcia, Georlize Teles, Valadares Filho e Emilia Corrêa (?).

*** – Entendo claramente o seguinte: se pelo menos três desses nomes não se unirem, todos perderão para o atual prefeito de Aracaju, avalia.

*** – Não incluo Paulo Márcio porque sei que ele precisa da candidatura para consolidar seu nome na política, concluiu.

Picuinhas e brigas

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que em momento tão difícil que o mundo atravessa, “o Brasil perde tempo com picuinhas e brigas pequenas”.

*** – Falta diálogo, comando e liderança. Sobra soberba, autoritarismo e arrogância. No meio disso tudo, o povo, disse o deputado.

Situação difícil

Fábio Mitidieri reconhece que o governador Belivaldo Chagas tem feito o que é preciso, tanto que a Fiocruz colocou Sergipe como “o Estado nordestino que mais adotou medidas de combate ao Corona”.

*** Para Mitidieri, “não é fácil a sua situação: pressão forte para liberação do comércio, mas a preservação da vida humana é a prioridade número um”.

*** Conclui dizendo que “antes do CNPJ, vem o CPF.”

Fecha mas vende

Na cidade de Itabaiana, que tem um dos comércios mais movimentados do Estado, as lojas fecham, mas funcionam. Compra-se tudo que quiser.

*** Esse movimento acontece mesmo com vigilância e algumas ações de segurança.

*** O prefeito Valmir de Francisquinho não força a barra e cochicha aos amigos: “pode tudo, só não pode perder eleição, viu!?”

Leitos compulsórios

Projeto de Lei de autoria do senador Rogério Carvalho (PT) foi aprovado ontem à noite. O relator dói o senador Humberto Costa (PT).

*** O projeto determina uso compulsório de leitos de saúde da rede privada para o SUS. Salvar vidas é a prioridade!

Bom bate papo

Atenção – Circula informação quentíssima sobre as eleições municipais. Estamos checando para publicação amanhã.

Muita conversa – O pré-candidato do PSB à Prefeitura de Aracaju, Valadares Filho, tem conversado muito para montar composições.

Dever de casa – Fábio Mitidieri diz que o PSD fez seu dever de casa e está preparado para o processo eleitoral. Embora Brasília ainda esteja discutindo se teremos eleições e quando serão.

Max Augusto – Em Aracaju pouco mais de 60% dos pacientes diagnosticados com a Covid-19 estão recuperados

Lula na rádio – Ex-presidente Lula da Silva (PT) dará entrevista, via telefone, à radio Fan em Aracaju hoje pela manhã.

Ironiza imprensa – Jair Bolsonaro ironiza imprensa que deixou a entrevista em frente ao Alvorada: “Agora apenas inventarão”.

Sem novidade – A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou grande volume de irregularidades no pagamento do auxílio emergencial.

George Marques – É ruim para a imagem da Polícia Federal ter sua atuação técnica sob a desconfiança de atuar politicamente.

Miranda Sá – Lembrando Millot: “Acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder”