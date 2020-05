Unidades de referência para síndromes gripais contribuem para desafogar portas de urgência

Desde meados do mês de março, a Prefeitura de Aracaju transformou oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) referência para síndromes gripais, como uma das estratégias do Plano de Contingência de enfrentamento à Covid-19. Assim, elas passaram a receber, exclusivamente, usuários que apresentam algum tipo de sintoma de crise respiratória, ou mesmo outros sinais suspeitos de covid-19.

Além de manter um controle maior, por meio da triagem dessas pessoas pelos profissionais de saúde, sobre os casos, seja um simples resfriado ou uma contaminação pela coronavírus, a gestão visa desafogar as portas de urgência da rede municipal de saúde – as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco e Nestor Piva.

A preocupação se acentua com o aumento do número de casos confirmados. Atualmente, já existe uma demanda grande de pacientes por Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). Por isso, os leitos de estabilização das duas portas de urgência da capital estão com quase 100% ocupadas com pacientes graves,aguardando transferências para leitos de UTI, por exemplo.

“Temos observado que tem muita gente procurando o Fernando Franco, por exemplo, para fazer suas testagens, enquanto existe um baixo número de pessoas procurando as unidades de referência. O interessante é que as pessoas procurem sua unidade de referência e lá, a critério médico e através de um protocolo, serão direcionadas para a realização ou não de exames, de isolamento domiciliar, ou de alguma medicação que seja importante para a sua condição clínica”, destaca o secretário adjunto da Saúde, Carlos Noronha.

O secretário adjunto fez, ainda, outra consideração, a respeito dos testes. “O teste para covid-19 tem um tempo para a sua realização, então, se forem realizados antes do tempo, podem dar um falso negativo, ou seja, a pessoa pode estar com a covid-19 e o teste dá negativo. Então, o ideal, de fato, é procurar uma unidade referência para receber o atendimento propício ou mesmo, em casos mais leves, entrar em contato com a equipe do MonitorAju, que também é composta por profissionais da saúde que podem orientar”, ressalta o adjunto.

As unidades de referência estão espalhadas nas oito regiões de saúde de Aracaju: UBS Augusto franco, no conjunto Augusto Franco; Geraldo Magela, no conjunto Orlando Dantas; Ministro Costa Cavalcante, no Inácio Barbosa; Fernando Sampaio, no Castelo Branco; Cândida Alves, no Santo Antônio; Eunice barbosa, no Coqueiral; José Machado, no Santos Dumont, e a Onésimo Pinto, no Jardim Centenário. As UBS realizam atendimento de domingo a domingo, das 7h às20h, com quatro profissionais por categoria por turno. Para entrar em contato o MonitorAju, basta ligar para o número 0800 729 3534.